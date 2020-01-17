"Черный январь" в Иерусалиме

Прошло 30 лет с того "Черного января", который изменил жизнь огромного числа бакинцев, прошел через души и сердца людей. 20 января 1990 года ночью в Баку вошли советские войска для подавления выступлений политической оппозиции. Никто с Азербайджаном ввод войск под командованием министра обороны СССР маршала Язова не согласовывал. Просто танками пытались спасти советскую власть и коммунистическую идеологию. Не получилось, как не получилось и в Вильнюсе, и в Тбилиси. Итог - 173 погибших, около 400 раненых, 300 пропавших без вести и множество арестованных. Этот день в Азербайджане объявлен "Днем всенародной скорби". Люди идут в Нагорный парк, на "Аллею шехидов", где похоронены жертвы трагедии. Скорбят по погибшим не только во всех городах Азербайджана, но и там, где живут выходцы из этой республики.

Международная ассоциация Израиль – Азербайджан "АзИз" проводит в этом январе четыре траурные встречи. Начали в Иерусалиме, продолжат в Ашкелоне, Бат Яме и Афуле.

Иерусалимская встреча прошла 14 января в русской библиотеке, которую часто называют "У Клары". Там стояли стенды, рассказывающие о бакинской трагедии, висели фотографии, говорили очевидцы, показали видеофильм созданный на основе фотографий очевидцев Григория Рейхмана и Алика Мехтиева.

Директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман рассказала о том, что предшествовало вводу войск в Баку, о карабахском конфликте, не закончившемся до сих пор, о погибших и о пропавших без вести. Есть среди погибших было и три еврея – доктор скорой помощи Александр Мархевка, Ян Меерсон, получивший 22 пулевых ранения, и 17-летняя Вера Бесантина.

Руководитель Иерусалимского отделения "АзИз" Александр Аграновский напомнил знаменитую песню бакинского барда Давида Альтмана (Новогрудского):

Друзья мои-бакинцы разъехались по свету,

Кто в Тель Авив, кто в Харьков, а кто на Брайтон бич…

Мой двор, меня узнавший, молчит, вздыхая тяжко-

Кто знал, что столько горя на злом его веку.

А на делянке в парке лежит Мархевка Сашка,

Дружок мой, жизнь отдавший за город свой, Баку!

Выступили сотрудник Тель-Авивского университета доктор исторических наук Леонид Смиловицкий, директор Русской библиотеки в Иерусалиме Клара Эльберт, член правления союза профессиональных художников Израиля Галина Подольская и многие другие.



Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.