Российское нефтяное производство достигло очередного пика

В 2019 году производство нефти в России достигло очередного постсоветского максимума, но Москва не справилась с сокращениями, обещанными ее партнерам по ОПЕК, пишет Petroleum Economist в материале Russian oil hits another peak.

Добыча российской нефти и газового конденсата в январе-декабре 2019 года составила 560,2 млн тонн или 11,25 млн баррелей в сутки, согласно данным министерства энергетики страны, по сравнению с 555,8 млн тонн (11,16 млн баррелей в сутки) в 2018 году. Декабрьское производство было на уровне 47,63 млн тонн (11,26 млн баррелей в сутки), увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4%, но снизившись на 1,7% в годовом исчислении.

Рост произошел в основном за счет ряда новых проектов, которыми управляет ”Роснефть”, сообщил директор московской рейтинговой группы ”Акра” Василий Танурков. Среди новых проектов Юрубчено-Тохомское, Среднеботуобинское, Куюмбинское и Тас-Юряхское месторождения в Восточной Сибири и Кондинское, Русское и Восточно-Мессояхское в Западной Сибири.

Восточная Сибирь, один из наименее развитых бассейнов России, была ключевым фактором роста поставок в течение последнего десятилетия с момента запуска трубопровода ”Восточная Сибирь-Тихий океан” (ВСТО) в 2009 году. Западно-Сибирский бассейн эксплуатируется с 1960-х годов, в настоящее время там остались в основном зрелые месторождения, однако операторы начали разработку новых месторождений на крайнем севере.

Добыча ”Роснефти” в 2019 году увеличилась на 0,6% до 195,1 млн тонн (3,92 млн баррелей в сутки). Среди других производителей, чье производство увеличилось, ”Новатэк” (+1%), ”Татнефть” (+0,9%) и ”Газпром нефть” (+0,3%). Три российских соглашения о разделе продукции (СРП) также привели к увеличению производства на 5,4% на фоне роста в рамках проекта ”Сахалин-1” под руководством ExxonMobil.

Российский экспорт вырос на 3,3% до 266 млн тонн (5,34 млн баррелей в сутки). Нефтяные потоки снизились в апреле и мае из-за частичного закрытия ”Дружбы”, главного нефтепровода страны, в результате загрязнения. Однако перебои были более чем компенсированы увеличением европейских поставок в конце года, а также расширением экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона через ВСТО.

Традиционно стратегия роста российского производства основывалась на двух принципах. Один из них заключался в разведке новых месторождений в приграничных районах, таких как Арктика и Восточная Сибирь. С другой стороны, страна стремилась справиться с проблемой старых месторождений в Западной Сибири, регионе, на который все еще приходится около 60% национального предложения.

Ситуация изменилась, когда Россия начала сотрудничать с ОПЕК и другими производителями, не входящими в картель, чтобы поддержать нефтяные цены. По словам Тануркова, в прошлом году российские нефтяные компании намеренно сократили добычу на буровых участках, чтобы обеспечить увеличение более прибыльной добычи на новых месторождениях при одновременном выполнении квот на сокращение в рамках ОПЕК+.

По данным министерства энергетики, добыча российского газа также установила постсоветский рекорд в прошлом году, составив 737,6 млрд кубометров, что на 1,7% больше, чем в прошлом году. Терминал ”Новатэка” ”Ямал-СПГ” смог внести свой вклад после достижения мощности в 16,5 млн тонн в год в конце 2018, спустя более чем год после запуска. Контролируемое государственным "Газпромом” Бованенковское месторождение также увеличило свою мощность на третьем этапе разработки до 115 млрд кубометров газа в год.

”Газпром”, крупнейший производитель страны, в прошлом году увеличил объем производства на 0,5% до чуть более 500 млрд кубометров, что стало самым высоким уровнем с 2012 года. Но экспорт компании в страны за пределами бывшего Советского Союза упал на 1,3% до 199,2 млрд кубометров отчасти из-за снижения спроса в Европе на 1% в прошлом году, а также за счет усиления конкуренции со стороны поставщиков СПГ.

Выполнение условий сделки

Усилия ОПЕК+ по поддержанию нефтяных цен, которые, за исключением кратких всплесков геополитической неопределенности, упрямо остаются на уровне около $60-65 за баррель, были подорваны американскими сланцевыми производителями и другими добывающими государствами, не участвующими в сделке ОПЕК+. Но несоблюдение требований внутри группы также представляет проблему, и Россия является основным нарушителем.

Крупнейший не входящий в картель, но присоединившейся к сделке ОПЕК+ производитель пообещал в конце 2016 года снизить добычу на 300 000 баррелей в сутки по сравнению с базовым уровнем октября 2016 года в 11,247 млн баррелей в сутки. Россия приблизилась к целевому показателю в 2017 году, добывая 10,98 млн. баррелей в сутки, что всего на 30 000 баррелей в сутки выше заявленного уровня. Однако в 2018 году производство вновь выросло до 11,16 млн баррелей в сутки.

В соответствии с пересмотренной сделкой Россия пообещала сократить добычу на 228 000 баррелей до нового базового уровня октября 2018 года в 11,42 млн баррелей в сутки. Однако приверженность новой квоте оказалась еще ниже.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что делают все возможное для обеспечения сокращения, предлагая различные оправдания. В начале 2019 года министерство энергетики заявило, что суровые климатические и геологические условия во многих нефтедобывающих регионах затруднили сокращение производства. Министерство также сослалось на отсутствие контроля производства в проектах СРП с участием международных партнеров, таких как ExxonMobil и Shell.

Россия перевыполнила план сокращений в период с мая по июль, но не по своей воле. Из-за проблем с нефтепроводом ”Дружба” она была вынуждено снизить добычу, на фоне чего предыдущие оправдания поблекли. Как только трубопровод снова заработал, производство резко возросло, более чем компенсировав сокращения.

Соблюдение Россией квот сложно отследить, поскольку страна измеряет свою добычу в тоннах, а квоты на сокращение согласованы в баррелях. Поэтому степень выполнения обещаний зависит от того, какой используется коэффициент конверсии барреля в тонну.

Жалоба России на то, что включение конденсата в соглашение о сокращениях затрудняет соблюдение, не лишена смысла. Добыча конденсата в России растет и падает с добычей газа, которая не подпадает под ограничения ОПЕК+. И производители не могут сократить потоки конденсата, не снижая при этом добычу газа. После переговоров о квотах на первый квартал 2020 года Россия согласилась увеличить объемы сокращения добычи нефти до 300 000 баррелей в сутки, то есть базового уровня октября 2018 года, но конденсат в настоящее время освобожден от обязательств.

Перспективы России

Производство конденсата в России обычно колеблется между 800 000 и 950 000 баррелей в день в зависимости от сезона, согласно отчету венской консалтинговой компании JBC Energy. В этом году страна прогнозирует рост производства на фоне запуска в декабре газопровода ”Сила Сибири”, хотя JBC скептически относится к подобным сообщениям, прогнозируя слабый спрос на российский трубопроводный и сжиженный природный газ на перенасыщенном мировом газовом рынке в 2020 году.

По мнению экспертов, влияние исключения конденсата из целевых показателей производства трудно предсказать. ”Совершенно неясно, что будет означать освобождение от квот для российского конденсата в 2020 году, - говорит аналитик Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. - В целом, изменений в годовом исчислении может и не быть, несмотря на обещание продолжать сокращать производство”.

Очевидно, что продолжающееся сотрудничество России с ОПЕК сдерживает значительный рост. ”Без ограничений добыча могла бы превысить 575 млн тонн (11,55 млн баррелей в день) в 2019 году и может превысить 580 млн тонн (11,65 млн баррелей в день ) в 2020 году”, - считают аналитики ”Акра”. Рейтинговое агентство указывает на мощности Тас-Юряхского, Куюмбинского, Тагульскокого, Лодочного и других месторождений ”Роснефти”. Работа на ряде скважин может быть возобновлена, особенно учитывая выгодные налоговые льготы, например, для Самотлорского и Приобского месторождений.

По оценкам Fitch, Россия может увеличить добычу на 200-300 000 баррелей в сутки, если ограничения будут сняты, хотя для достижения этой цели может потребоваться несколько месяцев с учетом перезапуска ранее выведенных из эксплуатации скважин.

Тем не менее с сохранением ограничений ”Акра” прогнозирует, что объем добычи в 2020 году составит около 558 млн тонн (11,2 млн баррелей в сутки). Министерство энергетики точную цифру не указывает, предполагая диапазон 555-565 млн тонн (11,15-11,35 млн баррелей в день).

Но, возможно, усилия производителей ОПЕК+ напрасны. ”В 2020 году рынок будет хорошо обеспечен за счет растущего производства в США, Бразилии и Норвегии, и поэтому текущих сокращений может быть недостаточно, чтобы полностью поглотить излишки. Тем не менее сотрудничество определенно лучше, чем ничего, - считает Маринченко. - Усилия ОПЕК + должны поддержать средние цены на нефть выше $ 60 за баррель в текущем году”.

Россия в хорошем положении и выдержит такие условия, учитывая низкие производственные затраты: Fitch оценивает их в $ 20-25 за баррель без учета налогов. За счет этого работа российских производителей более стабильна по сравнению со сланцевыми бурильщиками США.

На национальном уровне в России бюджетная безубыточная цена на нефть составляет $ 50 за баррель, в то время как ведущему члену ОПЕК, Саудовской Аравии, требуется цена в $ 80 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет, по данным Fitch. Устойчивость России дает ей больше рычагов в переговорах о квотах.

Группа ОПЕК+ планирует собраться в начале марта, чтобы обсудить варианты сотрудничества в рамках производства. Все будут смотреть на Россию: как на ее приверженность соглашению, так и на готовность его поддерживать.