Усилит ли НАТО присутствие на Ближнем Востоке 

По мере роста напряженности в отношениях с Ираном Трамп призывает НАТО развернуть войска и играть более активную роль на Ближнем Востоке. Аль-Джазира в материале Is NATO about to become 'more involved' in the Middle East? напоминает, что через пять дней после того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани, в результате чего Вашингтон и Тегеран оказались на пороге войны, президент Дональд Трамп заявил, что попросит НАТО ”о большем вовлечении в ближневосточный процесс”.

Трамп, приказавший убить Сулеймани и тем самым спровоцировавший ответные иранские атаки на американские цели в Ираке, призвал альянс, состоящий из 29 членов направить больше войск на Ближний Восток и усилить свое участие в ”предотвращении конфликтов” в регионе. Требование застало многих врасплох, учитывая давнюю критику Трампа в отношении НАТО, в том числе вопросы о ценности организации для США и призыв к союзникам платить больше за оборону альянса.

Генеральный секретарь НАТО Сулеймани, сначала прислушался к просьбе Трампа, заявив, что альянс может делать больше на Ближнем Востоке, но позже дал понять, что НАТО не будет вводить контингент в регион, заявив, что ”лучшее решение - позволить силам на местах самим бороться с терроризмом”.

В настоящее время 400 военнослужащих из сил альянса находятся в Ираке в рамках миссии по подготовке армии страны для предотвращения возрождения ИГИЛ (запрещена в РФ). Но после убийства Сулеймани, блок НАТО приостановил учебную деятельность, не связанную с боевыми действиями.

Аналитики считают, что несмотря на призыв Трампа к НАТО расширить присутствие на Ближнем Востоке, глубокие разногласия между США и некоторыми союзниками по альянсу в отношении иранской стратегии Вашингтона - от одностороннего решения Вашингтона в 2018 году отказаться от знакового соглашения по ядерной программе Тегерана до убийства Сулеймани - ограничивают роль альянса в регионе.

”Ни один союзник по НАТО не поддержал решение США о ликвидации Сулеймани. Только Турция говорила об этом открыто, но все союзники считают, что решение было катастрофическим. Именно поэтому НАТО не будет усиливать свое присутствие в регионе в какой-либо значительной степени”, - сказал бывший посол Вашингтона в НАТО (2009-2013) Иво Даалдер.

”Непредсказуемые”

Ни НАТО, ни Великобритания, ближайший союзник Вашингтона, не были проинформированы об операции США по уничтожению командира сил ”Кудс” Корпуса стражей Исламской революции. После гибели Сулеймани Великобритания, Франция и Германия призвали к ”деэскалации”, а Турция высказалась против ”иностранных интервенций, убийств и межконфессиональных конфликтов в регионе”.

”Нынешний кризис усугубил разногласия на противоположных сторонах Атлантики и увеличил вероятность того, что европейские союзники будут дистанцироваться от непредсказуемых США”, - сказал Даалдер, сейчас занимающий пост президента Чикагского совета.

Выполнение требования Трампа о том, чтобы НАТО усилило свое присутствие на Ближнем Востоке, ознаменовало бы значительное изменение миссии альянса, который был основан в 1949 году как оплот против Советского Союза.

По словам Даалдера, требование основывалось на убеждении Трампа в том, что интересы Европы, больше, чем интересы США связаны с регионом, учитывая серьезную зависимость блока от ближневосточной нефти и подверженность угрозам со стороны возвращающихся боевиков ИГИЛ. Трамп, призывая к большему участию НАТО, заявил, что США независимы и ”не нуждаются" в ближневосточной нефти.

Литовский законодатель и бывший глава делегации Европейского парламента в НАТО Раса Юкнявичене охарактеризовала комментарии как завуалированное послание европейским союзникам по НАТО об их будущей роли на арене безопасности. ”Это послание адресовано прежде всего европейцам, и Европа должна понять, что разговоров о стратегической автономии больше не будет достаточно”, - сказала Юкнявичене, призывая европейские страны увеличить расходы на оборону.

В настоящее время на долю США приходится около 70% бюджета НАТО, причем около 3,4% ВВП страны обеспечили расходы альянса в 2019 году. Таким образом, США в значительной степени возглавляют повестку дня в области безопасности НАТО. Выступая на саммите альянса в Великобритании в прошлом месяце, Трамп еще раз призвал страны-члены взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 4% ВВП, в то время как целевые показатели в настоящее время установлены на уровне 2% до 2024 года.

”Европа должна будет принять решение, так или иначе. По моему мнению, и, по мнению большинства политиков в моей стране, НАТО - лучший инструмент для решения таких сложных проблем”, - сказала Юкневичене.

"Возможность"

Старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра ”Друзья Европы” Раса Юкнявичене сказал, что государства-члены НАТО должны рассматривать требования Трампа о выделении большего объема ресурсов для операций на Ближнем Востоке как возможность ”сделать НАТО более актуальным для Средиземноморья и Турции, и даже для самого Трампа”.

В свою очередь, Европа может попросить Трампа ”предоставить гарантии в отношении того, что больше не будет угроз по поводу выхода из НАТО или двусмысленности в отношении пятой статьи”, сказал он, ссылаясь на положение в уставе альянса, которое обязывает союзников защищать друг друга, если они будут атакованы. ”Каждый кризис - это возможность”, - добавил он.

На фоне разногласий и вопросов относительно ценности альянса некоторые эксперты считают, что последующие действия НАТО на Ближнем Востоке могут иметь решающее значение для будущего блока.

Профессор международных отношений Лондонской школы экономики Фаваз А. Гергес, считает, что альянс ожидает ”переходный период”, пока его члены будут решать, где размещать ресурсы. ”Американский век подходит к концу, - сказал он, имея в виду уменьшение влияния Вашингтона на партнеров по НАТО. - В глобальных отношениях между историческими союзниками произошел раскол, и блок НАТО оказался в самом его центре”.