Юным шотландским футболистам запретят бить по мячу головой

В Шотландии футболистам до 12 лет запретят играть головой. Соответствующее решение принято в связи с тем, что игра головой повышает вероятность нейродегенеративных заболеваний.

Как ожидается, Шотландская федерация футбола введет данный запрет до конца текущего месяца, передает Лента.ру со ссылкой на местную радиостанцию Radio Clyde.

Отметим, что Шотландия станет первой европейской страной, где будет введен подобный запрет. Аналогичные меры были приняты в США в 2015 году.