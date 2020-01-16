Эксперт объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей

Директор Центра Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что его слова о возможности движения курса доллара только в сторону увеличения, к 200 руб, были неверно интерпретированы.

На полях Гайдаровского форума эксперт заявил, что в существующих условиях курс рубля может отклоняться только в одну сторону - в сторону его удешевления по отношению к доллару.

"Я возмущен. Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост", - отметил Ведев.