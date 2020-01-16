Оперные певцы России, Азербайджана и Грузии вместе выступят в Баку

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 1 февраля будет представлена опера "Паяцы" Руджеро Леонкавалло с участием зарубежных певцов. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

Партию Канио исполнит солист Тбилисского государственного академического театра оперы и балета имени Палиашвили, народный артист Грузии Теймураз Гугушвили, партию Тонио - солист Большого театра России Анджей Белецкий.

Также в спектакле заняты заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова (в партии Недды), заслуженный артист Азербайджана Джахангир Гурбанов (Сильвио) и другие исполнители.

За дирижерский пульт встанет маэстро Михаил Агрест. Уроженец Ленинграда, он более десяти лет служил в Мариинском театре, сотрудничал с "Метрополитен опера", Лондонским королевским балетом, Английской национальной оперой и другими театрами. В нынешнем сезоне он займет пост музыкального директора Штутгартского балета, где уже продирижировал рядом спектаклей.