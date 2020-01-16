Кабардино-Балкария представит свою агропродукцию на "Зеленой неделе" в Берлине

Кабардино-Балкарию на 85-й международной выставке-ярмарке "Зеленая неделя", которая пройдет в Берлине 17-26 января, представят 11 предприятий агропромышленного комплекса и два научно-исследовательских института.

На площади 50 кв м будут выставлены плодоовощные консервы, овощи и фрукты, соки, минеральная вода и безалкогольные напитки, кондитерские, хлебобулочные, а также колбасные изделия, молочные продукты и сыры, рассказали в пресс-службе Минсельхоза республики.

В состав делегации Кабардино-Балкарии, которая будет участвовать в выставке, входят сотрудники Минсельхоза и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

"В рамках "Зеленой недели" пройдут конференции, дискуссии и семинары, посвященные насущным проблемам сельского хозяйства", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

На "Зеленой неделе 2020" Россия представит единую экспозицию площадью 5 тыс кв м.. Свою сельскохозяйственную и продовольственную продукцию презентуют 18 регионов РФ.