Джазовое трио Риада Мамедова сыграет "Тысячу и одну ночь" в Москве

В Москве в Ботаническом саду МГУ имени М.В. Ломоносова 29 февраля пройдет премьера второго концерта из цикла "Четыре сказки из "Тысячи и одной ночи"" в исполнении трио азербайджанского пианиста Риада Мамедова, рассказали в Минкультуры Азербайджана.

На протяжении четырех концертов Риад Мамедов и его джазовое трио повествуют о музыке XX века.

Сам пианист напомнил, что "Тысяча и одна ночь", повествующая о персидском царе Шахрияре и его жене Шахерезаде, написана по принципу обрамленной повести, в которую могут включаться новые, несущие самостоятельное значение тексты. Аналогичный принцип, по его словам, положен в основу цикла концертов.

"В четырех музыкальных сказках будут отражены разные мироощущения, личные истории, переживания композиторов и исполнителей, связанные с появлением новой музыки", - указал Мамедов.