”Хьюман Райтс Вотч”: в Армении по-прежнему есть проблемы

”Правительство Никола Пашиняна приступило к реализации программы реформ, в том числе в области борьбы с коррупцией, экономического равенства и справедливости”, - заявили представители ”Хьюман Райтс Вот” в ежегодном докладе о правах человека. Massis Post в материале Human Rights Watch: Armenia Still Has Problems, ссылкой на авторов отчета, отмечает, что парламентские выборы, состоявшиеся в Армении в декабре 2018 года, по мнению международных наблюдателей, соответствовали международным стандартам и проходили в действительно конкурентной атмосфере.

В то же время представители неправительственной организации отмечают, что в сфере защиты прав человека в Армении по-прежнему существуют проблемы и недостатки. В первую очередь речь идет об ”ограниченном характере” расследования случаев насилия и применения чрезмерной силы правоохранительными органами во время предыдущей администрации.

”У армянской полиции есть история чрезмерного применения силы во время разгона преимущественно мирных демонстраций”, - написали эксперты ”Хьюман Райтс Вотч”, напомнив, что высокопоставленному сотруднику полиции было предъявлено обвинение в убийстве участника акции протеста в июне 2019 года.

”Однако расследования в отношении чрезмерного применения силы полицией против мирных демонстрантов и журналистов в 2015- 2016 годах были приостановлены. Власти утверждают, что не могут установить виновных в насилии”, - говорят правозащитники.

Случаи, указанные ”Хьюман Райтс Вотч”, касаются столкновений во время акций протеста ”ЭлектроЕреван” в июне 2015 года и митингов в ереванском районе Сари Тах в июле 2016 года.

Что касается столкновений между полицией и демонстрантами во время правления Пашиняна, авторы доклада отмечают протест в Ереване в августе прошлого года против эксплуатации золотого рудника Амулсар. По словам авторов доклада, полиция не разрешила провести митинг в общественном парке рядом со зданием парламента, задержав ненадолго шестерых демонстрантов.

Среди вопросов в отношении прав человека в Армении эксперты ”Хьюман Райтс Вотч” также отмечают случаи насилия в семьях и реакцию правоохранительных органов на них. ”Согласно официальным документам, в первой половине 2019 года правоохранительные органы Армении расследовали 331 уголовное дело о насилии в семье, в том числе 176 новых дел. По этим случаям было предъявлено 209 официальных обвинений, и только 45 дел были переданы в суд”, - отмечают авторы доклада.

”Хьюман Райтс Вотч” также пишет о насилии в отношении сексуальных меньшинств и активистов, защищающих их права. ”В период с января по август 2019 года Pink Armenia и другие организации, защищающие интересы ЛГБТ-сообщества, сообщили о 17 случаях насилия в Армении на основании сексуальной ориентации и гендерной идентичности”, - говорится в отчете.

”Хьюман Райтс Вотч” также затронула тему дискуссий в Армении по поводу Стамбульской конвенции, отметив высокий уровень ”ненавистнических высказываний”. В связи с этим правозащитники подчеркивают, что ”ратификация Стамбульской конвенции не будет противоречить Конституции страны”.