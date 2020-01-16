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Мишустин стал членом Совбеза РФ

Мишустин стал членом Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин включил нового российского премьера Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ в качестве постоянного члена. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

"Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Мишустина М.В. – Председателя Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что указ обретает силу в день подписания.

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Вестник Кавказа

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