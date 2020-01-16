Сборную Азербайджана по футболу может возглавить украинский специалист

Новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу может стать украинский специалист Роман Григорчук.

54-летний наставник уже начал переговоры с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана.

Напомним, что с 2015 по 2018 год Григорчук возглавлял азербайджанскую "Габалу". За это время он дважды выводил команду в групповую стадию Лиги Европы. Предыдущим клубом тренера была казахстанская "Астана".