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Сборную Азербайджана по футболу может возглавить украинский специалист

Сборную Азербайджана по футболу может возглавить украинский специалист

Новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу может стать украинский специалист Роман Григорчук.

54-летний наставник уже начал переговоры с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана.

Напомним, что с 2015 по 2018 год Григорчук возглавлял азербайджанскую "Габалу". За это время он дважды выводил команду в групповую стадию Лиги Европы. Предыдущим клубом тренера была казахстанская "Астана".

Сборную Азербайджана по футболу может возглавить украинский специалист

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