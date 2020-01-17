Вчера на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию президент РФ Владимир Путин заверил, что предложенные им накануне поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции. "Смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства", - заверил Путин.

Однако, как пишет South China Morning Post в статье China confident about Russia ties amid power shift in Moscow, разговоры о конституционных изменениях породили слухи о том, что российский лидер будет находиться у власти даже после ухода с поста президента в 2024 году. Однако в КНР считают, что давление Запада сближает Китай и Россию независимо от политических изменений в Москве. Лидер КНР Си Цзиньпин и президент России установили тесные отношения, встретившись почти 30 раз за последние шесть лет. Во время поездки в Москву в прошлом году Си назвал российского коллегу своим ”лучшим другом”.

В четверг Пекин поспешил развеять сомнения по поводу будущего двусторонних отношений, которые углубились на фоне обострения разногласий с Западом, особенно с США. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, заявил, что страна ”по-прежнему уверена в углублении и развитии партнерства с Россией”.

”Под стратегическим руководством председателя Си и президента Путина всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие вступило в новую эру, стало более зрелым, стабильным и устойчивым и не подвержено изменениям как в международных отношениях, так и во внутренних политических процессах обоих государств”, - сказал Гэн.

Ху Сицзинь, главный редактор влиятельного таблоида Global Times выразил аналогичное мнение: ”С Россией все хорошо. Отставка правительства Медведева явно запланирована российскими политическими деятелями. Долгосрочная стабильность России имеет решающее значение для национальных интересов Китая. Китайский народ не должен недооценивать вклад Путина в укрепление связей между двумя странами".

Москва начала укреплять отношения с Пекином, чтобы получить возможность противостоять давлению со стороны западных санкций, а связи Пекина с Вашингтоном пострадали из-за ожесточенной торговой войной.

Доцент Школы передовых международных и региональных исследований в шанхайском Восточно-Китайском педагогическом университете Чжан Синь считает, что более тесные связи между Китаем и Россией ”в большей степени обусловлены общим давлением в отношении обеих стран со стороны Запада, особенно США”. ”Ощущение общей угрозы, вероятно, сыграет роль в дальнейшем укреплении связей между Китаем и Россией”, - сказал Чжан.

Старший научный сотрудник и руководитель программы ”Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе” в Московском Центре Карнеги Александр Габуев сказал, что политическая стабильность, достигнутая благодаря усилиям обоих лидеров, усилит их общую решимость по различным международным вопросам: ”Поскольку Путин на самом деле никуда не уходит, стратегическая близость с Си Цзиньпином будет продолжать играть свою роль. С геополитической точки зрения Китай и Россия по-прежнему остаются двумя авторитарными сверхдержавами в Организации Объединенных Наций, где они представляют альтернативную США точку зрения, пытаясь установить глобальные правила например в интернете, цифровой экономике и понимании прав человека. Скорее всего, оба лидера будут продолжать сотрудничество после того, как Путин покинет пост президента".

Специалист по России в Китайском народном университете Ван Сяньцзю считает, что две страны связаны не только благодаря хорошим отношениям между двумя лидерами: ”Государства имеют общие интересы по многим региональным вопросам, таким как Северная Корея и Ближний Восток. Две экономики также близки, в частности, с точки зрения энергетики. Связям Москвы с Пекином вряд ли что-то угрожает на фоне торговой войны между США и Китаем, а также расширения НАТО на Восток и давнего недоверия Европы в отношении России".