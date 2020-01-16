Мишустин определился с кандидатурой первого вице-премьера

Первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина может стать помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов. Кандидатом на этот пост его назвали три федеральных чиновника.

В настоящее время исполняющим обязанности первого вице-премьера является Антон Силуанов, совмещающий эту должность с постом и.о. главы Минфина, передает Лента.ру.

Белоусов уже работал в кабмине: с мая 2012 по июнь 2013 года, когда председателем правительства был Дмитрий Медведев, он возглавлял Министерство экономического развития. После он перешел в Кремль, а его преемником на посту главы Минэка стал Алексей Улюкаев.

Напомним, накануне премьер-министр России Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Сегодня по представлению президента Госдума утвердила Мишустина новым премьером, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. Позднее Мишустин сообщил, что ясность по составу правительства появится в ближайшие дни.