УЕФА перевел "Карабаху" деньги за участие в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислил азербайджанскому футбольному клубу "Карабах" 260 500 евро (около 495 000 манатов), предусмотренные за матчи 4,5 и 6 игровых дней группового этапа Лиги Европы.

Данные средства были переведены "Карабаху" через Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), передает Azerisport.com.

Как отмечается, 190 000 (360 000 манатов) клуб получил за ничью и еще 70 500 (около 133 000) в качестве бонусных выплат. Сумма переведена на счет клуба при посредничестве АФФА. (АФФА)

Напомним, что выплаты за предыдущие игровые дни групповой стадии были совершены в ноябре прошлого года.