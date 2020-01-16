Иран готов передать Украине тела погибших в авиакатастрофе Boeing

Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе состоявшегося телефонного разговора с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

Он также отметил, что Исламская Республика примет помощь украинских специалистов в расшифровке "черного ящика".

В свою очередь, глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Иран за сотрудничество и взятие ответственности за крушение самолета "Международных авиалиний Украины".

Напомним, летевший в Киев Boeing 737-800 разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. На борту было 176 человек - 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Никто не выжил. Позже иранские военные признались, что самолет был сбит случайно из-за человеческого фактора: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за крылатую ракету. В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны Америки, и системы ПВО ИРИ были приведены в полную боевую готовность.