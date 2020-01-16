Водитель сбил ребенка и госпитализировал его в Гюмри
Ребенок пострадал в результате аварии в Гюмри. Стало известно, что сегодня около шести вечера владелец Opel Vectrа сбил 13-летнюю девочку.
Он не скрылся с места ДТП, а помог перевезти пострадавшую в больницу.
В настоящее время на месте работают сотрудники Дорожной полиции Армении, уточняются все детали происшедшего, передает Sputnik Армения со ссылкой на shamshyan.com.
Уточняется, что по факту ведется расследование.
Вестник Кавказа
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