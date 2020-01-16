Тбилисский театр оперы и балета зовет на "Паяцев" Леонкавалло

Оперу "Паяцы" Руджеро Леонкавалло покажет Тбилисский театр оперы и балета 8 и 9 февраля. Такое сообщение распространила пресс-служба театра.

Режиссер постановки - Тимур Чхеидзе, художник-постановщик - Георгий Алекси-Месхишвили. Дирижером выступит Заза Азмаипарашвили.

На сцену выйдут солисты и хор театра оперы и балета, пишет "Новости-Грузия".

Премьера оперы "Паяцы" прошла в мае 1892 года в Милане. Ария "Recitar/Vesti la giubba" ("Пора выступать! Пора надеть костюм!") входит в число наиболее часто исполняемых.