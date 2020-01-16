Главная » Новости

Тбилисский театр оперы и балета зовет на "Паяцев" Леонкавалло

Тбилисский театр оперы и балета зовет на &quot;Паяцев&quot; Леонкавалло

Оперу "Паяцы" Руджеро Леонкавалло покажет Тбилисский театр оперы и балета 8 и 9 февраля. Такое сообщение распространила пресс-служба театра.

Режиссер постановки - Тимур Чхеидзе, художник-постановщик - Георгий Алекси-Месхишвили. Дирижером выступит Заза Азмаипарашвили.

На сцену выйдут солисты и хор театра оперы и балета, пишет "Новости-Грузия".

Премьера оперы "Паяцы" прошла в мае 1892 года в Милане. Ария "Recitar/Vesti la giubba" ("Пора выступать! Пора надеть костюм!") входит в число наиболее часто исполняемых.

415 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!