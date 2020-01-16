Дворники СНГ и Европы соберутся на бал в Ялте

В декабре наступившего 2020 года в Крыму пройдет первый бал дворников: власти полуострова-курорта планируют пригласить на него заграничных гостей, - сообщил отдел информполитики горадминистрации Крыма.

"Мы пригласим дворников из бывших союзных республик, а также из стран Западной Европы: Австрии, Германии, Турции, Греции", - отметил глава администрации Ялты Иван Имгрунт, передает "Интерфакс-Юг".

Приглашения будут разосланы и в зарубежные города-побратимы Ялты - в немецкий Баден-Баден и французскую Ниццу.

Планируется, что это будет традиционное торжество с фуршетом и симфоническим оркестром. Мужчины на нем будут одеты в парадную форму дворников, а женщины, как и положено, в традиционные бальные белые платья, - уточнил Имгрунт, не раскрывая других подробностей действа.