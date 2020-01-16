В Сочи отметят День снега

В предстоящее воскресенье, 19 января, в Сочи пройдет День снега, который в городе-курорте отметят музыкальным уикендом, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Участникам праздника предстоит пройти снежную полосу препятствий, этап разрушений - снежные бои и этап созидания - строительство крепости из снега. По каждой из тематик пройдут мастер-классы, а также соревнования для всей семьи Family slalom, передает "АиФ-Юг".

Затем взрослым и детям предстоит поучаствовать в конкурсе на самого оригинального снеговика, после которого детям покажут интерактивный спектакль о роли снега на планете Земля.

Напомним, Всемирный день снега начали отмечать в мире в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта.