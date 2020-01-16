Путин внес в ГД законопроект о введении должности зампреда Совбеза
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий введение должности зампреда Совета безопасности РФ.
Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты.
В пояснительной записке к документу говорится, что проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности.
Законопроект предполагает, что зампред Совбеза РФ назначается на должность и освобождается от нее президентом, его полномочия также определяет президент. "Заместитель председателя Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта", - говорится в тексте инициативы.
Занять должность может гражданин России, не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство.
По словам заместителя главы комитета Госдумы по безопасности Николая Рыжака, решение по проекту о введении в Совет безопасности РФ должности зампредседателя может быть принято в течение следующей недели, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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