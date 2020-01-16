Зариф и Пристайко обсудили ситуацию со сбитым самолетом

Главы МИД Ирана и Украины Мохаммад Джавад Зариф и Вадим Пристайко обсудили по телефону в четверг ситуацию вокруг сбитого по ошибке иранскими ВС самолета.

Пресс-служба МИД Ирана сообщает, что стороны обсудили последние события, связанные с катастрофой украинского самолета.

Сообщается, что Зариф заявил о готовности Тегерана отправить тела погибших украинских граждан на родину и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков.

В свою очередь, Пристайко поблагодарил иранскую сторону за сотрудничество по всем ключевым вопросам, предает РИА Новости.