Ушедшего на два месяца в самоволку солдата осудили на Ставрополье

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении солдата, который ушел в длительную самоволку.

Как отмечается, 18 июля 2018 года молодой человек покинул часть и самовольно отправился домой. В расположение воинской части он вернулся 3 сентября 2018.

"Солдат был осужден по статье о неявке на службу в срок, без уважительных причин", - отметили в Пятигорском гарнизонном военном суде.

Молодой человек наказан шестью месяцами лишения свободы условно, с испытательным сроком на полгода. Приговор еще не вступил в законную силу, он может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, передает "Регион Online".