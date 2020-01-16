"Черная вода" погубила севанскую форель в Армении

Чрезвычайное происшествие зафиксировано в четверг в нескольких бассейнах по разведению рыбы на территории села Гетамедж (Котайкская область): произошел массовый падеж ишхана (севанской форели). По подсчетам специалистов утрата превышает 4000 особей.

Стало известно, что рыба погибла не только в бассейнах, но и в ближайшей реке.

Местные жители заверяют, что их вины в случившемся нет и просят компетентные органы проверить воду и взять образцы рыбы на экспертизу для установления причин ЧП. По их словам, в реку попала "тухлая вода черного цвета".

Материальный ущерб составил 5-6 млн драмов, передает Sputnik Армения со ссылкой на shamshyan.com.