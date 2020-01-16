Зеленский приедет на Давосский форум

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В дни проведения ежегодной встречи Всемирного экономического форума вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским буду находиться в швейцарском Давосе. Буду иметь ряд встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса", - сообщил украинский премьер.

Напомним, Всемирный экономический форум состоится в швейцарском Давосе 21-24 января. Как ожидается, в нем примут участие президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Армении Армен Саркисян, первый вице-премьер Китая Хань Чжен и другие.