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Армия США не покинет Ирак

Армия США не покинет Ирак

Вооруженные силы США не покинут Ирак, заявил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман в Пентагоне.

По его словам, в настоящее время Вашингтон ведет переговоры с Багдадом по вопросу присутствия американских войск.  "У американских ВС нет планов по выводу войск из Ирака", - сказал он.

Американская сторона "все еще ведут консультации с иракской принимающей стороной" по поводу пребывания ВС США в стране, передает РИА Новости.

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