Армия США не покинет Ирак
Вооруженные силы США не покинут Ирак, заявил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман в Пентагоне.
По его словам, в настоящее время Вашингтон ведет переговоры с Багдадом по вопросу присутствия американских войск. "У американских ВС нет планов по выводу войск из Ирака", - сказал он.
Американская сторона "все еще ведут консультации с иракской принимающей стороной" по поводу пребывания ВС США в стране, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться