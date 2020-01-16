Армия США не покинет Ирак

Вооруженные силы США не покинут Ирак, заявил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман в Пентагоне.

По его словам, в настоящее время Вашингтон ведет переговоры с Багдадом по вопросу присутствия американских войск. "У американских ВС нет планов по выводу войск из Ирака", - сказал он.

Американская сторона "все еще ведут консультации с иракской принимающей стороной" по поводу пребывания ВС США в стране, передает РИА Новости.