Пять стран потребовали у Ирана компенсации родственникам жертв авиакатастрофы под Тегераном

Украина, Канада, Великобритания, Швеция и Афганистан призвали Иран провести тщательное расследование катастрофу Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном и выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров. Об этом говорится в тексте совместного заявления пяти стран, чьи пассажиры были на борту самолета.

Сегодня министры иностранных дел Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании собрались в Лондоне, чтобы обсудить проводимое Ираном расследование.

"Иран должен провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование и сделать его открытым для стран, чьи граждане погибли при катастрофе… Тегеран должен выплатить компенсации родственникам погибших", - говорится в заявлении.

В нем также приветствуется готовность руководства Ирана к сотрудничеству. Главы МИД также провели в Лондоне пресс-конференцию, на которой заявили, что надеются на тесное сотрудничество правительства Ирана со следствием.

Напомним, летевший в Киев Boeing 737-800 разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. На борту было 176 человек - 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Никто не выжил. Позже иранские военные признались, что самолет был сбит случайно из-за человеческого фактора: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за крылатую ракету. В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны Америки, и системы ПВО ИРИ были приведены в полную боевую готовность.