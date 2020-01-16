Али Асадов поздравил Михаила Мишустина

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное послание председателю правительства России Михаилу Мишустину.

"Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои искренние поздравления по случаю Вашего назначения председателем правительства Российской Федерации. Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских отношений, основанных на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим наращивание стратегического партнерства и расширение взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Азербайджан рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Россией во всех областях на благо дружественных народов наших стран", - говорится в поздравлении.

Али Асадов пожелал российскому премьеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе, передает АзерТАдж.