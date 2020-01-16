"Анжи" разрешили регистрировать новых футболистов

С махачкалинского футбольного клуба "Анжи" сняли запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный ранее на срок до 30 апреля 2021 года включительно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Палата РФС по разрешению споров рассмотрела иски полузащитника Павла Карасева и голкипера Георгия Лории к дагестанской команде. В частности, "Анжи" предстоит выплатить Карасеву задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты зарплаты.

Также было удовлетворено ходатайство Лории о приостановлении производства по четвертому заявлению о применении санкций в отношении "Анжи" в связи с неисполнением решения Палаты от 9 октября 2018 года. "Удовлетворить ходатайство футболиста о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов с "Анжи", - говорится в сообщении.