Зарубежные СМИ об отставке российского правительства

Отставка российского правительства и назначение на должность премьера Михаила Мишустина стали одной из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ.

Немецкая Deutsche Welle полагает, что хотя новости об отставке правительства оказались неожиданностью, многие обозреватели ожидали подобного шага давно. Отставка премьер-министра Медведева повергла российский политический истеблишмент в шок, но именно такую встряску и планировал Путин. По мнению издания, для президента и для всей России начинается новая политическая глава, а сам Путин не планирует уходить из власти.

Forbes приводит мнение международного аналитика американского издания "Стратфор" Сима Така, словам которого, Владимиру Путину потребовалось новое правительство для того, чтобы продолжить политический курс России, начатый ранее. "Мы наблюдаем начало перехода от единоличного правления Путина к более системной структуре власти", - считает Сим Так. Forbes отмечает, что после новостей об отставке российского правительства, в четверг рубль упал на 0,4% по отношению к доллару.

Агентство Reuters также обращает внимание на финансовые последствия новостей из России. По мнению издания, отставка Медведева застала российские рынки врасплох. В среду курс рубля снизился до 61,81 за доллар и 68,86 за евро. Однако вскоре российская валюта немного отыграла свои позиции. Что касается оценки происходящих изменений, Reuters пишет, что "Путин пытается встряхнуть российскую политику и сместить внимание правительства на выполнение четких президентских указов, которые реализуются слишком медленно, в социальной сфере".

Американский канал CNBC считает, что президент России ставит перед собой цель освежить ситуацию в стране, сменив правительство и премьер-министра. CNBC приводит слова старшего аналитика по странам с формирующейся рыночной экономикой компании Bluebay Asset Management Тимоти Эша: "Упор будет сделан на реформы и повышение эффективности правительства, чтобы обеспечить экономический рост и улучшить уровень жизни населения". По мнению Эша, многие рассчитывали на то, что он отправит правительство в отставку сразу после президентских выборов, но он дал Медведеву еще немного времени. Аналитик считает, что этот шаг основывается на опросах общественного мнения, которые отражают недовольство людей правительством и поддержку Путина. Президент выждал нужный момент, когда тема санкции улеглась, и теперь может представить смену правительства отчасти как новое начало отношений с Западом.

Катарская Al Jazeera отмечает, что происходящие изменения означают изменение властных структур, но в то же время президент сохраняет сильную власть. К тому же, неясным остается, является ли Михаил Мишустин временной фигурой или он может стать преемником Путина.

В контексте отставки российского правительства и послания президента России CNN рассуждает о российско-китайских отношениях, в частности сравнивает происходящие изменения с реформами, которые проводил лидер КНР Си Цзиньпин в 2018 году. Тогда было отменено ограничение срока пребывания председателя КНР на своем посту. Американский телеканал считает, что российский президент может поступить так же, однако предостерегает, что подобный шаг может вызвать нежелательные для Владимира Путина последствия.

Последние события в России также сравнивают с прошлогодним решением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уйти с поста президента, но остаться в качестве лидера правящей партии и "народного лидера". Об этом пишет бангладешское издание Dhaka Tribune. Оно задается вопросом, почему отставка произошла именно сейчас. По мнению авторов статьи What is Putin up to with surprise political shake up? хотя рейтинги Путина сохраняются на уровне 70%, он понимает, что многие россияне недовольны положением дел. Путин был переизбран подавляющим большинством голосов в 2018 году, однако после проведения непопулярной пенсионной системы, его рейтинг доверия снизился. В 2021 году состоятся парламентские выборы, а у правящей партии "Единая Россия" невысокий рейтинг среди российских избирателей. Смена правительства должна оживить и исправить сложившуюся ситуацию.

Японская Nikkei Asian Review считает, что перестановками в правительстве и изменениями в полномочиях парламента президент России попытается сосредоточить власть в руках влиятельного премьер-министра, а пост президента сделать более декоративным, чтобы после 2024 года пересесть в кресло премьера и остаться у власти. Другим возможным вариантом японское издание называет объединение с соседней Белоруссией и создание нового поста – президента единого государства, признавая, что против этого выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко.