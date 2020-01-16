ООН сообщила об историческом улучшении ситуации в Йемене

Срецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил, что конфликт конфликт в Йемене переживает сейчас один из самых спокойных периодов за всю историю.

"В ноябре я сказал Совету, что война в воздухе сократилась на 80%. Это было значимым достижением на тот момент. Сегодня его удалось сохранить и даже улучшить. С начала января в течение 9 дней не было вообще авиаударов", - цитирует его РИА Новости.

Также спецпосланник констатировал, что боевые действия в некоторых местах продолжаются, подчеркнув при этом, что передвижение сил на земле сократилось. Мы определенно - и я надеюсь, что ситуация такой и останется - являемся свидетелями одного из самых спокойных периодов этого конфликта", - заключил Гриффитс.