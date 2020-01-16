Глава Евросовета сказал "да" договору о транзите газа через Украину

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным приветствовал договоренность по продолжению транзита российского газа в Евросоюз через Украину. Переговоры по данному вопросу начались в 2018 году при посредничестве Еврокомиссии.

"Мишель напомнил позицию ЕС по полному выполнению минских соглашений, отметил парижский саммит, состоявшийся в декабре 2019 года в "нормандском формате", и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией", - говорится в сообщении Евросовета, передает РИА Новости.