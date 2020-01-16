Макгрегор пообещал нокаутировать "ковбоя"

Скандальный ирландский боец MMA Конор Макгрегор заявил, что он нокаутирует американца Дональда Серроне.

"Я уважаю "ковбоя", давно смотрю его поединки. Он сильный соперник, но я нокаутирую его", - цитирует его MMAJunkie.

Напомним, бой между Макгрегором и Серроне состоится в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246. Ранее боец Дональд Серроне заявил, что его поединок с Конором Макгрегором не обойдется "без крови".