Грузинские фигуристы завоевали историческое "золото"

Грузинские фигуристы Лука Берулава и Алина Бутаева выиграли первое "золото" в истории сборной страны в смешанных командных соревнованиях по фигурному катанию на зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

Они вошли в состав интернациональной команды Courage, которая выиграла соревнования, с результатом в 24 балла.

В своей дисциплине фигуристы оказались на третьем месте, однако по сумме баллов выступлений всех спортсменов из команды Courage заняли первое место.

Также команду представили – российская одиночница Ксения Синицына, эстонский фигурист Арлен Леванди, японская танцевальная пара Утана Йошида и Шинго Нишиями, отмечает Sputnik Грузия.