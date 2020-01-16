Ставрополь пожертвует дорогами ради танков?

Жителям Ставропольского края предстоит решить вопрос о том, как праздновать День Победы в краевой столице, а конкретно, пускать ли 9 мая на дороги города танки. Голосование анонсировал губернатор края Владимир Владимиров в ходе пресс-конференции.

Соответствующий вопрос будет решаться на его странице в Instagram. "У нас 75 лет Великой Победы в этом году. Есть одна непреодолимая дилемма", - поделился он.

"Мы в 2015 году танки по городу пропускали, убили асфальт. Были биты всеми-всеми-всеми. Но без этого нельзя: это же 75 лет Победы!", - отметил глава региона, добавив, что в связи с этим и появилась идея провести интернет-голосование.

Далее Владимиров заверил, что он вместе с мэром Ставрополя пройдется по дорогам, по которым в перспективе проедут танки, и укажет на места возможных разрушений.

В случае одобрения инициативы, Владимиров пообещал после праздника отремонтировать поврежденные участки.