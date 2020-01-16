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"О встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна говорить пока рано"

&quot;О встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна говорить пока рано&quot;

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что пока еще рано говорить о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По его словам, переговоры на уровне министров иностранных дел продолжаются.

"Переговорный процесс продолжается, мы никогда не избегали переговоров, наоборот, активно вовлечены в переговорный процесс", - цитирует главу армянского внешнеполитического ведомства Panorama.am.

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