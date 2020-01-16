Россия и США обсудили стратегическую стабильность

Сегодня в Вене состоялись межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности России и США, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Россия и США провели сегодня в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности", - сообщил он, отметив, что национальные делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Кристофер Форд.

Предыдущие российско-американские переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями проходили летом минувшего года в Женеве, напоминает РИА Новости.