Кудрин рассказал, что должен был сделать Медведев для экономики

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин поделился своим мнением о том, что нужно было сделать бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву для ускорения темпов роста экономики.

"Будучи на посту председателя правительства, я думал, что он должен был больше сделать для темпов экономического роста, структурных и институциональных реформ", - цитирует его РИА Новости.

По словам Кудрина, сейчас российская экономика пока испытывает сложный период в своем развитии. "Я считаю, что у России есть все возможности для того, чтобы восстановить темпы экономического роста. Но для этого потребуется проводить реформы", - пояснил глава Счетной палаты.

Напомним, накануне премьер-министр России Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Сегодня по представлению президента Госдума утвердила Мишустина новым премьером, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. Позднее Мишустин сообщил, что ясность по составу правительства появится в ближайшие дни.