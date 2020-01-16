Путин поведал о попытках поуправлять Россией извне

Президент России Владимир Путин заявил, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны.

Ранее сегодня глава государства встретился с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию. Одним из докладчиков в рамках дискуссии выступил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, ставший одним из трех сопредседателей этой рабочей группы.

"Я согласен с вами в том, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы уже давно с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю", - цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства также отметил, что Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми. По его словам, подобное является неприемлемым. Тем не менее, Россия и в этом случае следует решениям ЕСПЧ, добавил Путин.