Страны Восточного Средиземноморья создадут газовый форум

Семь стран Восточного Средиземноморья создадут новый газовый форум. Об этом объявил министр нефти Египта Тарек аль-Мулла.

"Семь стран-основателей подписали соглашение о создании газового форума Восточного Средиземноморья", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Аль-Мулла отметил также, что члены форума передадут Евросоюзу план организационной структуры новой международной организации для ее проверки.

Ранее министерство нефти и минеральных ресурсов Египта объявило о намерении создать газовый форум со штаб-квартирой в Каире. Эта договоренность была достигнута государствами Восточного Средиземноморья (Египет, Кипр, Греция, Израиль, Италия, Иордания, Палестина). Целью создания новой организации должно стать "формирование регионального рынка газа, отвечающего интересам государств-членов путем обеспечения предложения и спроса", а также организация займется вопросами наиболее рационального использования ресурсов, инфраструктуры, поддержания конкурентоспособных цен и улучшения условий газовой торговли.

Кроме того, участникам предстоит формирование общей региональной политики в области природного газа, отмечает РИА Новости.