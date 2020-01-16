Кудрина не позвали в новый состав правительства России

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что ему не поступало предложение войти в состав нового правительства.

"Я сейчас взял обязательство перед президентом по Счетной палате. Пока что прошло полтора года. И пока, мне кажется, я должен в Счетной палате поработать", - цитирует его "Интерфакс".

Помимо этого, Кудрин предположил, что состав правительства России преимущественно сохранится. "Я не ожидаю существенного обновления. Это правительство достаточно молодое, и за исключением, может быть, нескольких случаев в основном я предполагаю, оно сохранится", - сказал он.

Напомним, накануне премьер-министр России Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Сегодня по представлению президента Госдума утвердила Мишустина новым премьером, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. Позднее Мишустин сообщил, что ясность по составу правительства появится в ближайшие дни.