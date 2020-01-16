Три четверти россиян мечтают сменить работу – соцопрос

Российские аналитики сервиса по трудоустройству и набору сотрудников портала "Работа.ру" выяснили, что большинство жителей страны в течение года планируют поменять место работы.

Эксперты опросили 3 тыс граждан старше 18 лет и выяснили, что 74% из них намереваются сменить работу в 2020 году, сообщает RT со ссылкой на документ.

Большинство - 53% респондентов - объяснили свое желание тем, что их не устраивает зарплата на нынешнем месте. Почти 25% хотят попробовать заняться чем-то принципиально новым, 6% пожаловались на большой объем работы, 3,5% хотят уволиться из-за плохих отношений с руководством.

13% опрошенных посетовали на то, что хотят сменить работу, поскольку им долго добираться от офиса до дома, неудобен рабочий график, работа не соответствует полученному образованию или они планируют переехать.

Ранее подавляющее большинство россиян в соцопросах жаловались лишь на то, что их не устраивает уровень их заработной плат, при этом опрос руководителей и представителей российских компаний показал, что 25% из них планируют в нынешнем году увеличить зарплаты своих сотрудников.