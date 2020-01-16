Старейший курортный парк Пятигорска получит новую жизнь

В ставропольском Пятигорске в рамках программы "Формирование современной городской среды" в наступившем 2020 году планируют благоустроить Эммануэлевский парк, созданный в начале XIX века, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Этот объект горожане выбрали сами. Работы начнутся в ближайшее время. Подрядчик сориентирован на максимальную экологичность и бережное отношение к традициям "старой" курортной парковой архитектуры", - цитирует собеседника ТАСС.

После благоустройства в парке появится освещение, новые лавочки, отремонтируют терренкуры, а строгий контроль на всех этапах будут вести специалисты технадзора Управления капитального строительства.

Напомним, Эммануэлевский парк - один из старейших курортных парков Пятигорска, который создавался в классическом английском стиле с 1828 по 1830 годы по проекту архитектора Джузеппе Бернардацци. Начало строительства парка положил генерал-лейтенант Георгий Эммануэль, в честь которого он и получил свое название.