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На Ставрополье ищут местную Рапунцель

На Ставрополье ищут местную Рапунцель

Жительница села Красногвардейское Ставропольского края, 25-летняя Виктория Воротынцева, ушла из дома и не вернулась 13 января.

Три дня о судьбе девушки ничего не известно.

Сообщается, что рост Виктории – 180-185 сантиметров. Она одета в серую куртку и серую шапку. С собой у девушки есть сумка. Отмечается, что Воротынцева может передвигаться на велосипеде Stells.

Поиски наряду с местными правоохранителями ведут волонтеры отряда "Лизы Алерт".

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