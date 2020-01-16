На Ставрополье ищут местную Рапунцель
Жительница села Красногвардейское Ставропольского края, 25-летняя Виктория Воротынцева, ушла из дома и не вернулась 13 января.
Три дня о судьбе девушки ничего не известно.
Сообщается, что рост Виктории – 180-185 сантиметров. Она одета в серую куртку и серую шапку. С собой у девушки есть сумка. Отмечается, что Воротынцева может передвигаться на велосипеде Stells.
Поиски наряду с местными правоохранителями ведут волонтеры отряда "Лизы Алерт".
Вестник Кавказа
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