"Хафтар готов к перемирию в Ливии"

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар готов придерживаться режима прекращения огня в Ливии. Об этом после встречи с ним заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Он обещал - вне зависимости от того, что он не подписал соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве – придерживаться режима прекращения огня. Это крайне важно", - заявил Маас журналистам после трехчасового разговора с Хафтаром в Бенгази.

Напомним, 19 января в Берлине состоится конференция по ливийскому урегулированию. На мероприятие приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН и других стран, а также глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и Халифа Хафтар.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. 13 января в Москве прошли межливийские переговоры. Стороны обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако достичь консенсуса не удалось.