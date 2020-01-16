Мишустин встретится с Медведевым завтра

В пятницу в Белом доме пройдет встреча заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.

"Если говорить по поводу встречи заместителя председателя Совбеза РФ и председателя правительства РФ, то она состоится завтра в Доме правительства РФ", - сообщает пресс-служба, передает РИА Новости.

Напомним, что накануне Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Сегодня по представлению президента Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства.