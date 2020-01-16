"Ахмат" перехватил у ЦСКА бразильского нападающего

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с нападающим "Удинезе" Фелипе Визеу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте чеченский команды.

Соглашение с 22-летним форвардом заключено на правах аренды до конца декабря 2020 года. При этом у "Ахмата" есть приоритетное право выкупа игрока.

По данным бразильской газеты O Dia, основным претендентом на Визеу был "Атлетико Паранаэнсе", однако в последний момент "Ахмату" удалось перехватить его. Также на Визеу претендовал московский ЦСКА, который активно вел переговоры о его трансфере.

Напомним, права на нападающего принадлежат итальянскому "Удинезе".