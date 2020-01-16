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Председатель Евросовета обсудил с Путиным Украину, Ливию и Иран

Председатель Евросовета обсудил с Путиным Украину, Ливию и Иран

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В рамках беседы стороны подробно обсудили ливийский кризис, в том числе подготовку к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине.

Также Путин и Мишель обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины и Ирана.

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Вестник Кавказа

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