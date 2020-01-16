Кадыров: Медведев сможет защитить Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост заместителя председателя Совета безопасности России.

По словам чеченского лидера, экс-премьер имеет колоссальный опыт работы. "Это будет иметь огромное значение в организации работы по развития оборонного комплекса и реализации задач безопасности государства. Дмитрий Анатольевич знает эти вопросы и способен эффективно решать их", - написал Кадыров в Telegram.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Медведева зампредом Совбеза РФ.