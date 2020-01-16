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Кадыров предрек Мишустину грандиозное будущее

Кадыров предрек Мишустину грандиозное будущее

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что правительство под руководством нового премьера Михаила Мишустина реализует грандиозные задачи.

"Зная хорошо нового премьера, я твердо убежден в том, что Михаил Мишустин является именно тем политиком и государственным деятелем, который вдохнет новую жизнь в деятельность правительства, обеспечит реализацию грандиозных задач социально-экономического развития страны, поставленных президентом России Владимиром Путиным", - указал чеченский лидер в Telegram.

Кадыров также пожелал Мишустину успехов и удачи на новом посту.

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