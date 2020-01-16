Кадыров предрек Мишустину грандиозное будущее

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что правительство под руководством нового премьера Михаила Мишустина реализует грандиозные задачи.

"Зная хорошо нового премьера, я твердо убежден в том, что Михаил Мишустин является именно тем политиком и государственным деятелем, который вдохнет новую жизнь в деятельность правительства, обеспечит реализацию грандиозных задач социально-экономического развития страны, поставленных президентом России Владимиром Путиным", - указал чеченский лидер в Telegram.

Кадыров также пожелал Мишустину успехов и удачи на новом посту.