Медведев дал прогноз по новому правительству

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя отставку правительства, заявил о том, что новые задачи, которые поставил президент России Владимир Путин в своем послании, требуют новых подходов.

"Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Также он отметил слаженную командную работу правительства и добавил, что работать "порой было очень непросто".