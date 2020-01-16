Медведев дал прогноз по новому правительству
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя отставку правительства, заявил о том, что новые задачи, которые поставил президент России Владимир Путин в своем послании, требуют новых подходов.
"Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Также он отметил слаженную командную работу правительства и добавил, что работать "порой было очень непросто".
Вестник Кавказа
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